UFC 265: Хороший Парень против Черного Зверя

Деррик Льюис и Сирил Гане разыграют временный титул в тяжелом весе

8 августа в США состоится серия боев UFC 265, где главным событием станет поединок Деррика Льюиса и Сирила Гане за звание временного чемпиона в тяжелом весе. Напомним, что действующим чемпионом является Франсис Нганну, который выиграл титул в марте этого года. Ожидалось, что он встретится с Льюисом, которому, кстати, проиграл три года назад. Но Нганну пока не готов проводить защиту, поэтому в UFC решили не оставлять фанатов ММА без шоу и организовали другой громкий бой.

Аналитики Parimatch дают 76% на победу Сирила и 24% на то, что выигрывает Деррик. У Льюиса в карьере было 32 поединка, в которых он одержал 25 побед (20 нокаутом, 1 сдачей и 4 решения). При этом американец проиграл 4 раз нокаутом, 1 сдачей и 2 решением. Сирил провел лишь 9 боев, но всегда побеждал (по три раза нокаутом, сдачей и решением).

Француз Гане отличается своей скоростью. В тяжелом весе в этом с ним мало кто может потягаться. До 24 лет у него вообще не было опыта в боях. Он настоящее открытие ММА. Интересно, что его называют Хорошим Парнем, тогда как Деррика – Черным Зверем. Льюис поведением совсем не похож на Нганну и даже успел отсидеть в тюрьме.

Деррик не лучший борец, тогда как в Сирила с этим проблем нет. Возможно, он и не выиграет поединок в партере, но точно создаст там немало проблем для соперника. Гане надо, в первую очередь, не попасть под удар Льюиса. Это достаточно разные бойцы, но оба проводят яркие поединки. Поэтому, разочарованием для болельщиков их встреча точно не станет.