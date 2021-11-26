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"Ты не думаешь о том, что тебе нужно эти деньги потом отработать". Подвели итоги Олимпиады-2020

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 12:00
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Награда в 200 тысяч долларов, шокирующее признание главного тренера по синхронному плаванию и эксклюзив от украинской пловчихи – все это в нашем репортаже
Бронзовые призёрши по синхронному плаванию Олимпиады-2020
Бронзовые призёрши по синхронному плаванию Олимпиады-2020

2021 – самый успешный год в истории синхронного плавания Украины. На Олимпийских играх в Токио наши девушки сумели выиграть две бронзовые награды на которые страна ждала 21 год.

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На предыдущих играх в Рио-де-Жанейро синхронистки заняли два четвёртых места. Для подведения итогов года нас пригласили на пресс-конференцию.

Мы заходим в зал ожидания комплекса "Лико" – единственного в Украине центра олимпийской подготовке пловцов. Вслед за нами, зашли – спортсменки. Девушки с порога заразили охранника на позитив, ведь мило улыбнулись и живо продолжили обсуждать модные тенденции Инстаграм. На лице каждой из них было заметно небольшое волнение.

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Девушки проделали немалый путь в столицу, ведь сами живут в Харькове, тем не менее каждая из них выглядела – безупречно. Изысканный минимализм и пристрастие к бренду Karl Lagerfeld и Chanel – первое, что бросилось в глаза при знакомстве с харьковчанками, а еще их взгляд, который светится и заряжает на победу.

До начала конференции – Светлана Саидова, главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию, сделала несколько шокирующее признание о победе девушек на Олимпиаде-2020:

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"Успех, он конечно, был, но в то же время существуют моменты от которых становится горько и которые вызывают сожаление из-за того, что чуть-чуть не хватило, чтобы стать серебряными. А возможно не хватило еще одной тренировки, чтобы стать чемпионами. Все время думаешь и ищешь свои ошибки. Я думаю, что ошибки только у тренеров, девушки все справились и им большой респект. Также большое спасибо тренерской составляющей, они вызывают гордость, это же команда, ты работаешь с большим количеством людей.

Здесь все совсем по-другому, солнце встало не так, настроения нет, это девушки. Я думаю, что наш успех не мы должны оценивать, а народ, который нас поддерживает и в то же время может покритиковать, так как не все там было гладко".

Также Саидова добавила, что удержать медаль гораздо труднее, чем ее получить:

"Когда ты выиграл, и когда ты проиграл причин не существует. Причины никому не интересны. Болел ты, ходил ли ты и ленился, или тренировался 100 часов, всем без разницы. Не опозорь Украину и стань чемпионом, вот и все!".

Поднявшись на 2 этаж, мы попали в зал для пресс-конференции. Начал конференцию Игорь Лысов – единственный президент в мире сразу возглавляющий две спортивные федерации. Но вдруг, речь прервал громкий стук – было ощущение, что потолок вот-вот упадет на всех присутствующих. Как оказалось, над помещением находится комната для тренировок спортсменов по прыжкам в воду.

Ученики как раз оттачивали свое мастерство к Чемпионату мира по прыжкам в воду среди юниоров, который состоится в Украине. Со 2 по 9 декабря Киев во вторых в своей истории примет такого масштаба соревнования. Шум испугал журналистов и самих пловцов, поэтому Лысов сразу попросил приостановить тренировку на время проведения пресс-конференции.

В зале наступила тишина, президент федерации продолжил свое выступление:

"Я Вас поздравляю! Это первая победа в Украине за все время существования украинской сборной по синхронному плаванию! Нужно доказать, какой у Украины существуют мощный потенциал в этом виде спорта".

Атмосфера в помещении была наполнена гордостью и духом победы. Говорили о работе, которую сделали для того, чтобы попасть на пьедистал славы, возникшие на этом пути трудности, а также планы:

"Мы будем заниматься этим видом спорта, пока не услышим гимн на Олимпийских играх. По Вашему потенциалу и характеру Вашего главного тренера я думаю, что у нас не будет неожиданностей. Чтобы Вам было легче тренироваться и Вы не чувствовали себя брошенными, мы сделаем все, чтобы в Харькове Вам было комфортно тренироваться", – отметил глава спортивной федерации

Позже, Игорь Лысов перешел к самому ожидаемому моменту мероприятия – награждению спортсменок. В зале сразу стало живо.

"Легко раздавать государственные деньги. Но мы сделали для Вас общий приз в размере 200 тысяч долларов. Здесь работают не за деньги, а за некий патриотизм",- подчеркнул глава федерации.

После этого главный тренер сборной по синхронному плаванию эмоционально поблагодарила за подарки:

"Когда Игорь Владимирович сказал о призовом фонде, я начала его отговаривать. Но он настоял на своем и я ему сказала: Вы свои повадки не меняете! На что он мне ответил, что их честно заработал, поэтому куда хочет, туда и тратит"

Было заметно, Саидова искренне рада тому, что ее многолетний труд в конце концов будет достойно награжден:

"Впервые за всю историю федерация столь роскошно поздравляет победителей. И ты не думаешь о том, что тебе нужно отработать потом эти деньги", – добавила Светлана Борисовна

Под громкие аплодисменты началась долгожданная церемония награждения. Вручили подарки всем – участникам соревнований, их тренерам, врачам и даже массажистам. Грамота, цветы и белый конверт с долларами – так выглядело вознаграждение за старания.

Напомним, что обладательницами олимпийских медалей стали: Марта Федина и Анастасия Савчук в дуэте Влада и Марина Алексеи, Екатерина Резник, Ксения Сидоренко, Анастасия Савчук, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно в группе. А также на соревнованиях была присутствовала – Вероника Гришко, запасная.

Следует отметить, что из данного состава юниоров на следующий турнир остается всего 3 человека, так как юниорами в спорте считаются с 18 до 21 года.

Поэтому Игорь Лысов сделал интригующее предложение молодым спортсменкам:

"Мы с удовольствием найдем Вам хорошую должность и хорошее место. Это синхронное плавание, это прыжки в воду, или вообще другое направление спорта – пожалуйста. Приглашаем Вас на тренерскую работу. Вы и по возрасту, и по специальности, и по настойчивости подходите для нас!".

Также эксклюзивно для нашего ресурса Марта Федина – первый в истории Украины бронзовый призер Олимпийских игр по синхронному плаванию ответила на несколько вопросов:

- Как готовились морально и физически к важнейшим соревнованиям в жизни?

– Уже за 2 месяца до соревнований ты начинаешь понимать, какая ответственность лежит на тебе перед всей страной, тренерами и всеми близкими, и всей работой, которую ты проделал за годы тренировок. Я вот говорю и во мне муравьи идут, – тут Марта показала, как по ее телу пошли муравьи, заметно, что девушка проделала большой путь к победе.

-Я, как вспомню, насколько было тяжело, и физически, и морально... Но это не негативные мысли. Вспоминая, как было тяжело, ты понимаешь, к чему идешь... Только в данный момент, ты смотришь на все с положительной точки зрения.

-Не было ли физических травм перед соревнованиями?

-Каких-то сильных травм не было. Конечно, то спина жжет, то руку тянет. Нагрузка физическая к Олимпийским играм становилась все больше, поэтому появлялась боль, и мы делали различные массажи уколы и, конечно, процедуры. Старались не обращать внимания на это и пытались терпеть.

-Повлиял ли карантин на вес? Ведь многие спортсмены жаловались, что на карантине набрали не один килограмм.

– Мы всю спортивную жизнь следим за своим питанием, поэтому проблем с лишними килограммами не было. Мы напротив, накануне потеряли несколько килограммов веса, так как нервы, волнения перед соревнованиями были.

-Почему выбрали для себя плавание?

-Мне было 5-6 лет, мама отвела меня на плавание и я года 3 просто плавала, и потом каким-то странным образом я попала в синхронное плавание. Как это произошло, я этого не поняла. Думаю, что мы там делаем такое непонятное? Ну, но потом были первые соревнования, там была грамота по синхронному плаванию. Подумала – отлично! Останусь в этом виде спорта.

-После Олимпиады успели отдохнуть?

-Да, мы с семьей улетели на Доминиканские острова, провели отпуск очень хорошо. Со спокойной душой и совестью отдохнули очень хорошо. Считаю, что это заслуженный отдых.

-Какие планы в спортивной карьере?

-Загадывать заранее не стану. Но все же планирую не только удержать данный уровень, но и подняться выше.

Мероприятие прошло в наполненной позитивна обстановке. После завершения пресс-конференции на всю сборную ждал фуршет.

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