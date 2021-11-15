С нуля овладеть теннисом возможно! Советы от Porsche и Федерации тенниса Украины

От ракетки до корта – все, что нужно знать, чтобы попробовать свои силы в теннисе

Немного видов спорта способствуют развитию почти всех мышц нашего тела – собственно, только это уже считается мотивацией, чтобы окунуться в мир тенниса. И его специфика еще шире, ведь во время игры задействованы также мозг и нервная система. Занятия теннисом улучшают координацию движений и баланс, развивают реакцию и пространственное мышление. Игроки в теннис умеют принимать молниеносные решения и брать на себя ответственность, потому что их этому учит спорт. Он воспитывает лидерские качества, а еще тренирует концентрацию внимания, отвлекает от повседневных вопросов и помогает эмоционально восстановиться после стрессов. А насколько азартна эта игра!

Глобально Porsche уже много лет поддерживает развитие тенниса, более 30 лет организовывая серию турниров для клиентов. Например, является спонсором Porsche Tennis Grand Prix с 1978 года, а с 2002 года выступает его организатором. Также является титульным партнером "Porsche Race to Shenzhen" – официального квалификационного рейтинга Финал турнира WTA Shiseido.

А недавно бренд и фотограф Радка Ляйтмериц представили сенсационный фотопроект "Богини корта", посвященный женскому теннису, страсти и результату. Легендарные теннисистки Мартина Навратилова и Петра Квитова, а также амбассадорки Porsche Анджелика Кербер и Юлия Гергес приняли участие в проектах. Фотографии впервые показали на турнире WTA, который проводился при поддержке Porsche в румынском городе Клуж.

Фотопроект Porsche "Court Supremes"

Поэтому бренд Porsche и теннис – это два мира, объединенные вместе в страсти, динамике и достижении высоких результатов.

Как найти теннисный клуб и корт?

География теннисных клубов в Украине очень широкая, поэтому найти базу для тренировок или игры можно легко в любом городе. Сориентироваться в этом многообразии поможет Федерация тенниса Украины, которая проводит сертификацию клубов и разделяет их на категории. Первоначально стоит обращать внимание на высшую категорию "Премиум" с такими клубами:

"5 элемент" (Киев, ул. Электриков, 29-А);

"Арена МТА" (Киев, пр-т Воздухофлотский, 63);

"Аркадия Плаза" (Одесса, ул. Посмитного, 1);

Human Tennis Club (Днепр, ул. Пилипа Орлика, 20-А);

Superior Golf & Spa Resort (Харьков, ул. Курчатова, 1-А).

Полный список клубов можно найти на официальном сайте ФТУ http://ftu.org.ua/clubs.

Покрытие кортов, на которых занимаются теннисом, бывает разным. В Украине традиционно наиболее распространены грунтовые площадки: именно там лучше начинать знакомиться с игрой, ведь почва – самая безопасная с точки зрения предотвращения травм. Для новичков и детей правильным выбором станет также искусственная трава, потому что натуральная официально есть только в харьковском Superior Golf & Spa Resort. Есть довольно много хардовых кортов – наиболее распространенных в мире – и, в отличие от почвы и искусственной травы, они более жесткие, поэтому и дают большую нагрузку на суставы. Хотя все не настолько критично, чтобы их обходить. К тому же, жесткость зависит от технологии, которую использовали при строительстве арен. В Украине уже начали появляться максимально мягкие, как для харда, корты.

Начинать заниматься теннисом лучше под наблюдением опытного эксперта. Это обезопасит новичков от неприятных травм и на первом этапе знакомства с теннисом, и в дальнейшем. Ведь хороший тренер поставит правильную технику выполнения ударов, предотвратит возможные повреждения. Профессиональный инструктор поможет подобрать лучшую ракетку для вас, а еще такие занятия дадут быстрый прогресс.

Все крупные теннисные клубы охотно предложат своих тренеров, если же хотите выбрать тренера самостоятельно – лучше посмотреть перечень всех украинских тренеров с официальной сертификацией здесь.

Ракетка и кроссовки – как выбрать новичку?

Начинающие часто задают вопросы, связанные с экипировкой, в чем и чем лучше играть? Главные элементы экипировки – это, конечно, ракетка и обувь.

Ведущие производители ракеток – Wilson, Babolat, Head, Yonex – имеют настолько развитый модельный ряд, что могут удовлетворить любые требования. А вот по конкретной модели, лучше посоветоваться с тренером. В Украине почти у всех официальных поставщиков ракеток можно взять ту или иную модель для тестирования и после этого определиться, что именно покупать.

Что касается обуви, здесь важно следующее: теннисные кроссовки изготавливаются для различных видов покрытия. Если собираетесь играть на грунте – выбирайте именно "грунтовую" обувь, а не "хардовую" или для искусственной травы, например. Разница между кроссовками будет существенной, хотя есть и универсальные: вначале можно использовать и такие, но лучше приобрести специальную обувь. Также следует тщательно отнестись к выбору носков, чтобы не знать проблем с натиранием ног.

Одежду выбирайте на свой вкус – Nike, Adidas или украинскую Paka. Главное, чтобы были использованы современные материалы, которые позволят комфортно чувствовать себя на корте при любых погодных условиях. Хорошим выбором станут и вещи из коллекции Sports от Porsche: среди необходимых для тенниса предметов можно найти рубашки поло на любой вкус (для непревзойденных фото на корте), козырьки и кепки, чтобы не раздражало солнце, жилеты и кофты для прохладной погоды.

Теннис – это не только фантастически интересный и полезный для здоровья вид спорта. Это настоящий стиль жизни со своим этикетом и кодексом поведения. На корте люди раскрываются лучше, чем в повседневной жизни. Здесь сразу видишь, кто кем является. Именно поэтому во многих мировых компаниях теннис используют для поднятия командного духа. Ведущие корпорации не только поощряют работников играть в теннис, но и поддерживают его развитие, выступая спонсорами соревнований и вкладывая средства в строительство современных теннисных центров. Например, Porsche проводит в Штутгарте один из самых престижных профессиональных женских турниров. Эти соревнования традиционно собирают сильнейший состав, а матчи Porsche Tennis Grand Prix транслируются на телеканалах в десятках стран. Чемпионский титул здесь получали первые ракетки мира: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Анжелика Кербер, Мария Шарапова, Жюстин Анен, Елена Янкович, Линдси Дэвенпорт, Ким Клийстерс, Мартина Хингис, Мартина Навратилова и другие.

Попробуйте свои силы в теннисе. Возможно, вы и не примете участие в Porsche Tennis Grand Prix или турнире из серии Grand Slam в амплуа игрока, но точно улучшите общее самочувствие, поддержите хорошую физическую форму и овладеете замечательной игрой, сторонниками которой являются миллиард человек со всего мира!