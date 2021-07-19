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Результаты главных соревнований по гольфу: самая молодая чемпионка Украины в истории украинского гольфа

Официально
19 июля, 20:08
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София Пилипенко стала самой молодой чемпионкой Украины за всю историю украинского гольфа, завоевав первенство в 14 лет

16-18 июля в харьковском ГК "Супериор" состоялись международные соревнования по гольфу Ukrainian Open Amateur Championship represented by OTP Bank & MasterCard. По результатам соревнований в Украине появились новые молодые чемпионы. Об этом сообщается на сайте Всеукраинской федерации гольфа.

Чемпионат Украины – это самое главное событие в украинском гольфе, которое каждый сезон символично совпадает с экватором лета. В гольф-клубе "Супериор" выносливые спортсмены три дня боролись за звание лучших. Соревнования являются квалификационными, а результаты соревнований подаются в Мировой гольф-рейтинг среди любителей WAGR.

Ежедневно гольфисты играли из самых сложных пин позиций. Результаты игры, которые отображались на скорборде, свидетельствовали о бешеной конкуренции среди претендентов на победу. Интрига сохранялась до последнего момента.

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Так, по результатам трех турнирных раундов, победителями стали:

  • в номинациях Открытого первенства и национального первенства (чистый счет – Gross) первое место среди девушек завоевала София Пилипенко, среди мужчин – Тимур Алалин. София одновременно стала самой молодой чемпионкой Украины за всю историю украинского гольфа, завоевав первенство в 14 лет.
  • Open Stableford (с учетом гандикапа) первенство среди гольфисток – Оксана Пилипенко, а среди мужчин – Михаил Галицкий.
  • Nearest to the pin – Алена Терещук (3 М.10 см) и Томас Мурдош (91см), Longest Drive – Эльвира Расттворцева (240 м) И Руслан Гаркавенко (245м).

"С каждым годом молодые гольфисты показывают все лучшие результаты. Сегодня среди чемпионов появились новые имена. Уже второй год подряд мы делаем ставку на молодежь и это приносит замечательные результаты. Поздравляю победителей и призеров чемпионата и надеюсь, что наша сборная, уже через несколько лет достигнет уровня Олимпийских игр", – прокомментировал президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник.

На торжественной церемонии награждения Мария Федорович получила удостоверение мастера спорта, Тимур Алалин – кандидата в мастера спорта.

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