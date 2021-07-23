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Parimatch – официальный спонсор "Черноморца"

Актуально
23 июля, 09:10
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Новый футбольный сезон "Черноморец" начнет с новым официальным спонсором – лидером беттинг-индустрии и первым официальным онлайн-букмекером Украины Parimatch

Партнерство одного из самых популярных клубов страны и главного украинского драйвера спорта еще больше усилит популяризацию футбола в регионе. Этот альянс повысит интерес зрителей к спорту и привлечет молодежь к занятиям футболом.

В планах ФК "Черноморец" и Parimatch проведение совместных акций, направленных на популяризацию игры миллионов в рамках стратегии устойчивого развития. Успешность мероприятий и акций гарантирована славной историей главного футбольного бренда Одессы, а также репутацией, опытом и международной экспертизой бренда Parimatch.

Генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра: "С таким амбициозным партнером у "Черноморца" есть будущее, и мы готовы ставить перед клубом самые смелые задачи. Очень хотим, чтобы у нас все получилось в лучшем виде. Чтобы мы развивались и вместе создали футбол, приносящий удовольствие нашим болельщикам. А они будут с радостью посещать стадион и поддерживать команду "моряков" весь чемпионат и в любую погоду".

"Мы рады сегодня начать отличную футбольную историю между Parimatch и "Черноморцем". Мы прекрасно понимаем потенциал футбольной аудитории в городе и хотим прийти через 3-4 года к полным стадионам на матчах не только топ-команд, но и в среднем по чемпионату. Сейчас мы совместно с клубом разрабатываем шаги для развития нашего сотрудничества на разных уровнях и постепенно начнем все активнее вовлекаться в жизнь города. Наша с клубом задача – чтобы футбольные матчи "Черноморца" были неотъемлемой частью досуга Одессы", – сказал Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

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