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Parimatch и "Мариуполь" объявили о начале сотрудничества

Актуально
20 июля, 09:00
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Перед новым футбольным сезоном 2021/2022 "Мариуполь" усилился титульным спонсором, которым стал Parimatch, главный драйвер развития спорта в Украине

Предстоящий чемпионат начнется для ФК "Мариуполь" с новыми амбициями, вызовами и целями. Чтобы сделать этот сезон для болельщиков более ярким и запоминающимся, клуб подписал контракт о сотрудничестве с Parimatch. Компания является не только лидером беттинг-индустрии и первым онлайн букмекером Украины, также Parimatch известен как организатор множества спортивных проектов.

Компания неоднократно собирала тысячи болельщиков для просмотра матчей сборной Украины, проводила "Тренировки со звездой", давая фанатам возможность ближе познакомиться со своими кумирами и тем самым помогая спортсменам и аудитории еще больше зарядиться на победу.

В новом сезоне "Мариуполь" и Parimatch уже запланированы совместные акции, главная цель которых – привлечение болельщиков, как на стадион, так и к экранам телевизоров. Мариуполь – большой футбольный город со своими традициями и целой армией фанатов и вместе мы обязательно раскроем этот потенциал – говорят в компании.

Также в новый сезон ФК "Мариуполь" входит с новым лицом. Команда будет играть в форме, которая воплотила в себе лучшие разработки спортивных технологий. Особенностью этой игровой формы, которая делает футболки азовцев уникальными и неповторимыми, является изображение Vezha – одного из исторических символов и архитектурных памятников Мариуполя, который был построен в июле 1910 года. Изображение Vezha на футболках азовцев символизирует неразрывную связь футбольной команды и города!

Вадим Мисюра, директор по связям с общественностью Parimatch Украина: "Мариуполь – один из самых быстроразвивающихся регионов в спорте. Хоккей, баскетбол, и, конечно же, футбол. Мы рады принять участие в реализации спортивных инициатив в области, и приложим к этому все усилия. Это важная часть нашей стратегии устойчивого развития спорта в Украине. Уверены, что "Мариуполь" сможет показать яркий футбол своим жителям, а мы постараемся усилить их с точки зрения маркетинга, дизайна и других направлений".

Андрей Санин, первый вице-президент ФК "Мариуполь": "Мы рады началу сотрудничества с Parimatch. Для нас это шаг вперед. Работая с различными украинскими клубами, лигами и федерациями, Parimatch зарекомендовал себя как надежный партнер, который искренне заинтересован в развитии украинского спорта. Учитывая большой опыт компании в профессиональном спорте, мы уверены, что партнерство будет эффективным и плодотворным для двух сторон, а также привлекательным для наших болельщиков. Мы, как и наш титульный спонсор, настроены только побеждать".

Parimatch – драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорту на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов компании – Национальная сборная Украины по футболу, ФК "Шахтер", ФК "Десна", ФК "Львов", ФК "Металлист 1925", Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.

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