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Expert club Parimatch: первый рабочий день нового тренера сборной

Актуально
30 августа, 13:19
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Вскоре состоится дебютная тренировка Александра Петракова в качестве наставника национальной команды

29 августа в PM Hall (Киев, Парковая дорога, 16а) состоялось заседание Expert club Parimatch, на котором с журналистами впервые встретился новый тренерский штаб сборной Украины (видео мероприятия по ссылке). Вместе с главным тренером Александром Петраковым пришли его помощники: Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, Андрей Анненков и Вячеслав Руженцев.

Expert club Parimatch уже давно стал традиционным местом встречи экспертов, тренеров, спортсменов и журналистов. На каждом мероприятии раскрывают актуальные и интересные темы украинского футбола. Назначение нового тренерского штаба национальной сборной Украины стало одной из главных новостей в нашем футболе после выступлений команды на Евро. Поэтому встреча с Александром Петраковым и его помощниками вызвала у представителей СМИ немалый интерес. Сам Александр Васильевич отметил, что именно сегодня у него первый рабочий день, ведь вскоре после Expert club Parimatch состоится его дебютная тренировка в качестве наставника национальной команды. Также он отметил, что капитаном команды останется Андрей Пятов, вице-капитаном – Андрей Ярмоленко. Относительно Буяльского, который мало играл ранее, тренер заявил, что будет рассчитывать на Виталия. А еще Александр Петраков сказал, что готов устроить для журналистов дискотеку с шампанским, если сборная выйдет на чемпионат мира в Катаре.

Александр Петраков, и.о. главного тренера сборной Украины: "Меня еще ожидает знакомство с командой. Я планирую пообщаться с каждым футболистом отдельно. К сожалению, есть проблема травм, но об их характере говорить рано. Еще свое слово должны сказать врачи. По следующим матчам и игре команды в целом могу сказать, что для сборной будет главным игра на результат. Ведь это гимн, флаг, это вопрос престижа. Играть красиво и проигрывать – это не про меня".

Вадим Мисюра, директор по устойчивому развитию Parimatch Ukraine: "Для нас это был год фурора. Игра сборной принесла много радости болельщикам. И даже когда команда играла за пределами страны, она чувствовала поддержку. Parimatch во время Евро делал трансляции на больших экранах, чтобы тысячи фанатов могли почувствовать атмосферу большого футбольного турнира. Когда началось наше партнерство со сборной пять лет назад, это были непростые времена. Но нам удалось вернуть футбол в каждый уголок страны. Parimatch всегда будет болеть за сборную и поддерживать ее. Желаем вам новых побед".

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