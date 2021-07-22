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"Днепр-1" – в еврокубки вместе с Parimatch

Актуально
22 июля, 16:23
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Впервые в истории СК "Днепр-1" получил титульного спонсора, им стал всемирно известный бренд Parimatch, который уже много лет занимается популяризацией спорта в Украине. Тем самым СК "Днепр-1" вошел в пул, который объединяет 9 клубов Премьер-лиги

Сотрудничество Parimatch и СК "Днепр-1" будет предусматривать развитие клубной маркетинговой составляющей и увеличение количества болельщиков команды. Деятельность бренда и клуба будет направлена ​​на стратегию устойчивого развития, которая будет включать в себя долгосрочные цели. Уже запланировано несколько акций, которые обязательно понравятся болельщикам и продемонстрируют яркие изменения в деятельности клуба.

О начале сотрудничества с Parimatch было объявлено на "Днепр-Арене", где клуб организовал для болельщиков футбольный праздник. Ведь хоть после длительной летней паузы чемпионат Украины и возвращается, но согласно календарю, два первых тура СК "Днепр-1" проведет на выезде. Поэтому фанатам днепрян дали возможность раньше открыть сезон.

Вадим Мисюра, директор по связям с общественностью Parimatch: "Днепр – большой футбольный город, где болельщики привыкли к игре высокого уровня. Очень рад, что теперь мы будем одной командой. Вместе с клубом мы приложим максимум усилий, чтобы подарить фанатам только приятные впечатления и эмоции от футбола. "Днепр-1" – уже девятый клуб высшего дивизиона среди наших партнеров. Это часть стратегии устойчивого развития украинского спорта от Parimatch".

В этом сотрудничестве сошлись два амбициозных партнера. Так, "Днепр-1" в следующем сезоне ставит целью попадание в еврокубки.

"Команде поставлена ​​задача – попасть в еврокубки, - отметил почетный президент клуба Юрий Береза. - Какое именно место она займет, это уже другой вопрос. А относительно максимальных целей... Лично я мечтаю о чемпионстве, но будем реалистами. Перед началом сезона любой скажет о желании выиграть чемпионат и Кубок Украины. Так и должно быть".

Все желающие смогли не только увидеть команду, но и посмотреть на тренировку футболистов, в том числе новичков, которых болельщикам представили вместе с новой формой.

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Состав "Днепра-1" в преддверии сезона пополнили голкиперы Евгений Паст и Валентин Кожокар, защитники Валерий Лучкевич, Никита Кравченко, полузащитники Невен Джурасек, форвард Назарий Русин. А они, в свою очередь, представили новый дизайн формы "Днепра-1". Основным цветом в сезоне 2021/22 останется синий, а резервный комплект формы будет желтый.

"Новички сразу очень быстро влились в коллектив и нашли общий язык с нами, ветеранами", – говорит капитан команды Сергей Логинов.

Также было объявлено о старте продаж абонементов на домашние матчи "Днепра-1" в сезоне 2021/22. Первая игра на "Днепр-Арене" состоится в августе, поэтому у болельщиков есть время выбрать удобное место. Это выгодно – владельцы абонементов экономят 20% от стоимости розничных билетов.

В завершение праздника болельщики получили подарки в виде мячей, что полетели прямо на трибуны. А еще они очень долго не отпускали игроков и главного тренера Игоря Йовичевича, фотографируясь и собирая автографы.

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