Беби-бум в нашем спорте: 70-летний Коньков, многодетный Ярмоленко и первенец Бессоновой

Карантинный 2020 год не помешал аисту заглянуть в семьи украинских спортсменов. Кто-то впервые испытал родительское счастье, а кто-то снова ощутил невероятные эмоции.
Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом. Супруга Инна родила футболисту сына, которого назвали Максимом.
Семикратная чемпионка Европы и двукратный призер чемпионатов мира по прыжкам в воду Юлия Прокопчук во второй раз стала мамой. Титулованная украинка родила девочку.
Осенью двукратная призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова впервые стала мамой. Гимнастка родила мальчика.
Защитник "Шахтера", который на правах аренды перешел в польский "Лех", Богдан Бутко во второй раз стал отцом. Малыша назвали Златан. В семье футболиста уже подрастает старший сын Милан.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская во второй раз стала мамой. Спортсменка родила сына. У Екатерины есть 20-летний сын Евгений.
Известный в прошлом футболист "Динамо" и экс-глава Федерации футбола Анатолий Коньков стал отцом в 70 лет. Девочку назвали Александрой.
Баскетболист сборной Украины Максим Пустозвонов впервые стал отцом. В одной из клиник Майами у игрока родился сын.
Украинская биатлонистка Ольга Абрамова впервые стала мамой. В семье Ольги и южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина появилась дочка. Ранее Абрамова в белье и чулках поразила дерзким образом.
Украинская теннисистка Ольга Янчук и нападающий сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес стали родителями. Янчук родила сына, которого назвали в честь отца.
О том, что скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с украинской теннисисткой стало известно в июне. Родригес как раз отметил свое 25-летие, и Янчук очень трогательно поздравила его. При этом стоит сказать, что у Жерсона уже есть двухлетний сын от предыдущих отношений.
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