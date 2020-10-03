"Золотые" брусья! Украинская гимнастка поразила выступлением в Венгрии (видео)

Красотка Диана Варинская завоевала награду высшей пробы на этапе Кубка мира в Сомбатхее

Сборная Украины по спортивной гимнастике успешно выступила в первый день финалов этапа Кубка мира в венгерском Сомбатхее, завоевав сразу шесть медалей. Героиней дня стала 19-летняя киевлянка Диана Варинская, выигравшая "золото" благодаря шикарному выступлению на брусьях. Напомним, на днях там же, в Венгрии, 8 наград добыли украинские гребцы.

Реклама

Видео "золотого" выступления Варинской

Диана Варинская. Видео – Instagram гимнастки

Добавим, что медалями пополнили свою копилку в Сомбатхее и другие украинские гимнасты. Анастасия Мотак и Ангелина Радивилова в опорном прыжке показали второй и третий результаты соответственно.

Реклама

Тем временем у мужчин по итогам упражнений на кольцах на пьедестал поднялись Игорь Радивилов ("серебро") и Евгений Юденков ("бронза"), а Петр Пахнюк стал бронзовым призером в вольных упражнениях.

Читайте также: Там нет машин и телевизоров: Подкопаева поразила своим сальто и отправилась в гости к амишам

Добавим, что в воскресенье, 4 октября, сборная Украины по спортивной гимнастике продолжит выступления в финалах на этапе Кубка мира в Венгрии. В частности, Варинская к своему "золоту", добытому на брусьях, может добавить награды в вольных упражнениях и соревнованиях на бревне.

Смотрите, как выступает лидер украинской гимнастики Олег Верняев

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама