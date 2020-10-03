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"Золотые" брусья! Украинская гимнастка поразила выступлением в Венгрии (видео)

3 октября, 23:54

Олег Люлька Олег Люлька

Красотка Диана Варинская завоевала награду высшей пробы на этапе Кубка мира в Сомбатхее

Сборная Украины по спортивной гимнастике успешно выступила в первый день финалов этапа Кубка мира в венгерском Сомбатхее, завоевав сразу шесть медалей. Героиней дня стала 19-летняя киевлянка Диана Варинская, выигравшая "золото" благодаря шикарному выступлению на брусьях. Напомним, на днях там же, в Венгрии, 8 наград добыли украинские гребцы.

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Видео "золотого" выступления Варинской

Диана Варинская. Видео – Instagram гимнастки

Добавим, что медалями пополнили свою копилку в Сомбатхее и другие украинские гимнасты. Анастасия Мотак и Ангелина Радивилова в опорном прыжке показали второй и третий результаты соответственно.

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Тем временем у мужчин по итогам упражнений на кольцах на пьедестал поднялись Игорь Радивилов ("серебро") и Евгений Юденков ("бронза"), а Петр Пахнюк стал бронзовым призером в вольных упражнениях.

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Добавим, что в воскресенье, 4 октября, сборная Украины по спортивной гимнастике продолжит выступления в финалах на этапе Кубка мира в Венгрии. В частности, Варинская к своему "золоту", добытому на брусьях, может добавить награды в вольных упражнениях и соревнованиях на бревне.

Смотрите, как выступает лидер украинской гимнастики Олег Верняев

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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гимнастика кубок мира спортивная гимнастика Диана Варинская

Источники: НОК Украины , Сегодня|Спорт

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