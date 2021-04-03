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Знаменитый российский тренер скончался от последствий коронавируса

3 апреля, 13:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тренер страдал онкологией, а незадолго до смерти заразился коронавирусом

В России от последствий коронавируса скончался заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Евгений Загорулько. Специалисту было 78 лет. Накануне он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также Загорулько страдал от онкологического заболевания.

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Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012), сообщает ТАСС.

Несколько дней назад мы писали, что российский тренер умер прямо во время матча. В связи с трагедией матчи турнира перенесли на другую дату.

Напомним, что 1 марта умер легендарный тренер "Динамо". Его сын играл в Киеве. Златко Кранчару было 64 года.

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Также недавно в России 19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы: видео трагедии. Родители хотели перевезти парня в другую клинику, но не смогли.

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легкая атлетика тренер олимпийский чемпион

Источник: Сегодня|Спорт

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