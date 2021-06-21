21 июня 45+4’
Украина 0
Австрия 1
21 июня 45+2’
Северная Македония 0
Нидерланды 0
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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"Жуткая энергетика": Беленюк побывал в лагере смерти

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июня, 19:34
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По словам спортсмена-депутата, он решил прикоснуться к страшной истории, хотя многие его знакомые отказались от экскурсии по Освенциму
Спортсмен-депутат Жан Беленюк
Спортсмен-депутат Жан Беленюк / Фото: Instagram

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат ВР Жан Беленюк побывал на экскурсии в концентрационном лагере смерти Освенцим и поделился впечатлениями от "прикосновения к страшной истории" в Польше.

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"Честно говоря, давно планировал побывать, взглянуть собственными глазами, задать все интересующие вопросы. На фото перрон, который встретил не менее 1 300 000 человек, 85% из которых встречали свою смерть буквально сразу по приезду в газовых камерах, остальные же, за редким исключением, ее встречали в нечеловеческих условиях проживания и эксплуатации при изнурительных работах", – написал у себя в Instagram Жан Беленюк



"Экскурсия довольно продолжительная, порядка 3,5 часов! Хоть погода была достаточно знойная и мест, чтобы укрыться от солнца, было не так много, женщина-экскурсовод полностью смогла нас увлечь, окунув в ужасающую историю данного места. Все прошло на одном дыхании!"



"Многие наши ребята отказались от экскурсии, ссылаясь на жуткую атмосферу и энергетику локации. Не знаю.. Тут, наверное, каждый сам решает для себя. Для меня главное лишь одно – не нужно бояться познавать историю, какой бы она ужасающей не была, нужно бояться повторно допускать ужасные ошибки прошлого!" – заключил Беленюк

Отметим, что Беленюк готовится побороться за победу на Олимпиаде к Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. А в апреле Жан взял лишь "бронзу" на чемпионате Европы.

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#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Понедельник, 21 июня
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