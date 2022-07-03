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Жестокий удар по украинскому спорту. Зеленский назвал число погибших атлетов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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3 июля, 21:37
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Полномасштабная военная агрессия России нанесла огромный урон украинскому спорту
Россия нанесла огромный урон украинскому спорту
Россия нанесла огромный урон украинскому спорту / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом рассказал о погибших украинских спортсменах и разрушенных спортивных объектах.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену.

Российское вторжение стало жестоким ударом по украинскому спорту. Более 100 тысяч украинских спортсменов не имеют возможности сегодня тренироваться", – цитирует слова Зеленского УНИАН.

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Ранее мы сообщали, что во время ракетного удара России по Одесской области погиб президент футбольного клуба.

Александр Шишков погиб в результате обстрела Одесской области
Александр Шишков погиб в результате обстрела Одесской области / Фото: Коллаж: Сегодня

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