Жестокий удар по украинскому спорту. Зеленский назвал число погибших атлетов

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом рассказал о погибших украинских спортсменах и разрушенных спортивных объектах.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену.

Российское вторжение стало жестоким ударом по украинскому спорту. Более 100 тысяч украинских спортсменов не имеют возможности сегодня тренироваться", – цитирует слова Зеленского УНИАН.