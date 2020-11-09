Жена задержанного в Беларуси атлета кричала на силовиков, которые заслужили смертную казнь

Вчера в Беларуси во время очередной акции протеста против президента страны Александра Лукашенко были задержаны известный легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. При этом в момент ареста они находились не среди протестующих, а в машине на одной из парковок в центре Минска. В гуще событий оказалась и жена Кравченко, многоборка Яна Максимова. Она кричала на силовиков, которые задерживали всех без разбора.

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Андрей Кравченко, легкоатлетическое многоборье

В районе трех часов дня Яна ехала на встречу к другу, но вынуждена была оставить машину в районе площади Победы и к цирку пошла пешком. Когда оказалась недалеко от Вечного огня, буквально перед ней на остановке остановились автобусы с ОМОН, оттуда выскочили силовики и загрузили буквально всех, кто стоял на этой самой остановке.

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"Я стояла, не знала, что делать. Слышала, как люди начали кричать, просить отпустить всех. А потом увидела, как на дороге тоже начали задерживать всех подряд. Я не выдержала, подошла к автобусу, откуда выскочил ОМОН, вместе со всеми начала кричать на силовиков. Реально, очень сильно их ненавижу. И считаю, что те, кто тронул даже пальцем наших беззащитных людей, заслуживают смертной казни", – рассказала Максимова Tribuna.com.

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Яна Максимова/Фото sportfpb.by

Ранее мы писали, что бывшего вратаря сборной Беларуси судили за участие в протестах против Лукашенко.

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Марш пенсионеров в Минске 9 ноября. Источник: t.me/nashaniva

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