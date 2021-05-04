Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Застраховать пятую точку от укуса мошек: олимпийская чемпионка просит помощи

4 мая, 18:17

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Победительница Игр-2016 в Рио-де-Жанейро гимнастка Вера Бирюкова похвасталась фото с отдыха и сравнила себя с Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес

Олимпийская чемпионка по гимнастке Вера Бирюкова поделилась в соцсетях снимками с отдыха на Кубе. Спортсменка выложила фото в красивом купальнике и необычной шляпке. И спросила своих фанатов о пикантной страховке.

Реклама

"Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс делают меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Это уже решать экспертам. Вот думаю, а в России страхуют пятые точки или это чисто американские привилегии? Есть среди моих подписчиков страховые агенты? От укусов мошек есть страховка?" – подписала публикацию гимнастка.

В тренде
В Киеве дрон вручал медали: уникальная церемония награждения бадминтонистов

Читайте также:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Они меня мучили!" Дарья Белодед лишилась четырех зубовДругие
Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спорта
Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спортаДругие
Лилия Подкопаева поделилась фото, на котором ее и не узнать
Лилия Подкопаева поделилась фото, на котором ее и не узнатьДругие
Вкуснейшая паска с апельсином и маршмеллоу: украинская биатлонистка печет шедевры
Вкуснейшая паска с апельсином и маршмеллоу: украинская биатлонистка печет шедеврыДругие
И у нее проблемы с лишним весом? Дарья Белодед ответила тренеру своим фото
И у нее проблемы с лишним весом? Дарья Белодед ответила тренеру своим фотоДругие
Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухолью
Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухольюДругие

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять