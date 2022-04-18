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Динамо --
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Защищал Родину в рядах ВСУ: игрок сборной Украины получил тяжелые ранения и находится в коме

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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18 апреля, 15:57
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Известный украинский мотоболист Виталий Бойко получил тяжелую травму головы во время передислокации
Мотоболист Виталий Бойко получил тяжелые травмы головы
Мотоболист Виталий Бойко получил тяжелые травмы головы / Фото: Facebook

Игрок сборной Украины и вишняковской Нивы Виталий Бойко был призван в ряды Вооруженных сил Украины и защищал Родину от оккупантов.

Во время передислокации Бойко получил тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили на официальной странице мотобольной команды Нива в Facebook.

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"Уважаемые болельщики и любители мотобола! В это нелегкое для всей страны время мы просим вашей помощи!

Наш игрок Виталий Бойко был мобилизован в ряды ВСУ и при передислокации получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой Виталий впал в кому III степени.

На операцию и реабилитацию требуются немалые средства", – говорится в заявлении МК Нива.

Отметим, что в составе вишняковской Нивы Виталий Бойко становился чемпионом Украины.

Ранее мы сообщали, что бронзовый призер Пекина-2008 Александр Воробьев потерял отца, который защищал Украину от военного нападения России. Трагедия случилась в боях за украинский город Изюм.

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В бою под Изюмом погиб отец Александра Воробьева
В бою под Изюмом погиб отец Александра Воробьева / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

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5
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19 - 0 - 0
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27 - 0 - 0
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8
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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Формула-1. Таблица гонщиков
# Страна Имя Баллы
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
71
2
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
37
3
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
4
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
30
5
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
28
6
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
7
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
20
8
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
16
9
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
12
10
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
12
11
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
8
12
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
6
13
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
4
14
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
15
Чжоу Гуаньюй

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Alfa Romeo
1
16
Александр Албон

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Williams
1
17
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
18
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
0
19
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
20
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
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10
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