"Заклеим герб России лейкопластырем. А вдруг отвалится?" Сборная РФ не знает, в чем играть на ЧМ

Согласно вердикту суда Лозанны, на форме спортсменов из РФ не должно быть никаких государственных символов

Сборная России по гандболу столкнулась с проблемой перед поездкой на мужской чемпионат мира, который стартует в Египте 14 января 2021 года. Не в чем играть...

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Согласно свежему решению спортивного арбитражного суда Лозанны, который за махинации с допингом запретил российским спортсменам выступать под флагом РФ на международных соревнованиях до конца 2022 года, на форме у них не должно быть своего триколора, герба и любого другого национального символа, а если там присутствует слово "Россия", то рядом должны стоять слова "нейтральный атлет" не меньшего размера.

"Вариантов у нас нет, перешить форму мы точно не успеем, – посетовал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин. – Мы заказывали ее еще в апреле, она шилась семь месяцев, и вот в ноябре мы ее получили. Девочки поехали в ней на чемпионат Европы в Данию. Герб вшитый, его наносил экипировщик. Разумеется, есть флаги на рукавах, и надпись Russia Handball. Варианта отпороть нет. Можно только заклеить, и вероятно, это мы и будем делать. По старинке, лейкопластырем. Но тут есть опасность – а вдруг отвалится?"

"Ну или пойти в магазин и купить обычные майки с шортами, в них и ехать", – заключил функционер, которого цитирует "МК"

Сборная России по гандболу / Фото: Федерация гандбола России

Напомним, изначально дисквалификация спортсменов РФ была рассчитана на 4 года, но суд Лозанны сократил ее вдвое. Бан касается Олимпиады-2021 в Токио, Игр-2022 в Пекине и футбольного ЧМ-2022 в Катаре, но не распространяется на Евро-2021.

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