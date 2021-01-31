За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом наряде

Сегодня спортсменка-красавица Дарья Белодед похвасталась перед своими подписчиками новым атрибутом. 20-летняя чемпионка мира по дзюдо надела на лицо маску нежно-голубого цвета, на шею кулончик в форме сердечка и без лишних слов выставила фото на показ. А на прошлой неделе Белодед убежала в Карпаты за снегом: "Такую зиму я люблю".

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Думается, даже, прикрыв лицо, девушка не сможет утаить свою красоту с восточным оттенком. Хотя, пожалуй, она к этому и не стремится.

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Даша входят в десятку самых известных наших атлетов в соцсетях. На ее страничку в Instagram подписано более 322 тысяч человек. Регулярными кадрами она потеснила из ТОП-10 футболиста Андрея Ярмоленко.

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Дарья Белодед – почти модель / Фото: Instagram В тренде Из-за санкций Россия лишилась чемпионата мира

Ее популярности способствуют и успехи на татами, где она дважды становилась чемпионкой мира. Летом этого года девушка собирается представлять Украину на Олимпийских играх в Токио. Правда, задумывается о переходе в другую категорию. До этого она выступала в весе до 48 кг.

Недавно Белодед предлагали контракт в UFC, но она не хочет ломать челюсть.

В декабре Даша развлекалась на курорте в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане

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