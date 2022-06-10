Юлия Левченко объяснила Ласицкене разницу между россиянами и украинцами

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко не смогла промолчать после циничного письма россиянки Марии Ласицкене президенту МОК Томасу Баху

Юлия Левченко разочаровалась в российских спортсменах еще 24 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионка Олимпийских игр в Токио-2020 Мария Ласицкене обвинила в "трусости" президента МОК Томаса Баха из-за санкций, которые справедливо получили российские и белорусские спортсмены за агрессию их стран против Украины.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко раскритиковала Ласицкене за ее письмо. Легкоатлетка призналась, что до 24 февраля позитивно относилась к российским спортсменам, но полномасштабная агрессия РФ изменила ее мнение.

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"Мы вас поддерживали, как могли. Ценой собственной репутации не теряли сострадания. Даже после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Хотелось верить в мысль "не все такие", даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушенных правил вашей страной. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи… Но когда утром 24 февраля произошло ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ВТОРЖЕНИЕ, в 5 км от моего дома прилетает ракета, когда я дрожу от страха в 4 утра и не знаю, кому первому позвонить. Когда получаю смс от тренера: "Юля, собирай сумки", – в ответ ни единого слова со стороны российского спортсмена… Даже наоборот, концерты в честь войны и практически единогласная поддержка.

Левченко: есть с*ки, а есть с*ки вторые / Фото: Коллаж: Сегодня

Это не спорт вне политики или политика в спорте. Это, б###а, человеческие жизни!!! ЖИЗНЬ!!! Это самое ценное! Это не медали и рекорды! Это право на то что, чтобы просто существовать на этой земле, ходить и дышать! Взрослые, старики, дети… Большинство сидит в подвалах, многие ранены, у многих психологическая травма на всю жизнь, а кого-то лишили жизни!!! Вы считаете, что спорт важнее права жить? Вас не допускают, потому что вы – россиянка?! А НАС УБИВАЮТ, просто ПОТОМУ ЧТО МЫ – УКРАИНЦЫ!!! Чувствуете разницу?!" – написала Левченко в комментариях под сообщением Ласицкене в Instagram.

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Напомним, что на письмо Ласицкене также отреагировал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Украинец обратил внимание титулованной спортсменки на то, что она молчала с начала войны и до сих пор публично не осудила агрессию России.