Вы что творите, уроды! Российские силовики жестко задержали заслуженного тренера

Наставника чемпионки Европы по плаванию Виталины Симоновой Александра Ильина задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Российский тренер был задержан в аэропорту Пулково / Фото: Коллаж: Сегодня

Инцидент произошел когда 63-летний тренер отказался надевать медицинскую маску. Видео с задержанием опубликовала в своем Instagram трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

"В аэропорту Пулково задержали Заслеженного тренера России за то что он отказался одевать маску. Так бы преступников задерживали ‼️‼️‼️ Меня тоже хотели заломать", – подписала свой пост Симонова.

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"Вы что делаете, уроды! Вы что творите, долбо**бы! Это заслуженный тренер России, отпустите его!", – эмоционально отреагировала на задержание Симонова.

Подписчики российской пловчихи поддержали тренера и осудили действия силовиков.

За маски теперь так крутят? Страшно представить, что будет за отказ от участия в испытаниях знаменитого препарата.

Девушка, автор ролика молодец! Хоть как то поддержала живого человека! Нужно снимать на видео этих чертей и запоминать их фио!

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Добавим, что силовики разобрались и с автором видео Симоновой. Сейчас она находится под подпиской о невыезде по подозрению в оскорблении представителя власти.

Отметим, что 63-летний Александр Ильин – российский тренер по плаванию, подготовивший целую плеяду выдающихся спортсменов: двукратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой воде Валентину Артемьеву и многих других.

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А недавно мы рассказывали, как в России был задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Полиция арестовала бойца ММА прямо в самолете, который прилетел в Шереметьево.