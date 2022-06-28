Все, кто поддерживает Путина – пид*расы. Призер Олимпиады о теракте в Кременчуге

Украинский борец Парвиз Насибов жестко осудил действия российских террористов после преступного обстрела Кременчуга

Парвиз Насибов в шоке от преступлений рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник днем рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Уже известно о 18 погибших и десятках раненых невинных людей.

Террористическую атаку российской армии прокомментировал серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 украинский борец Парвиз Насибов.

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"После всего увиденного в Кременчуге, смело могу утверждать, думаю, меня поддержит каждый здравый человек. Все те, кто поддерживает грязный режим Путина и грязную политику России, с уверенностью говорю всем вам – вы настоящие пид*расы, вы конченые твари", – написал Насибов в Instagram.

Также в Кременчуге от обстрела пострадал футбольный городской стадион. В результате пострадало административное здание арены и автобус команды Первой лиги Кремень.

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Отметим, что Парвиз Насибов родился в Азербайджане, но еще ребенком месте с родителями переехал в Николаев. На Олимпийских играх в Токио украинский борец греко-римского стиля завоевал серебряную медаль.

После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Парвиз активно занимается волонтерской деятельностью.

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