"Вот так сейчас хочется": украинская звезда удивила своим фото из ванной

Звезда украинской легкой атлетики Кристина Стуй, недавно впервые ставшая мамой, поделилась в соцсетях очень откровенным снимком.
Спортсменка абсолютно голая нежится в ванной. "Вот так сейчас хочется, а не вот это вот все", – подписала снимок в Instagram Стуй.
Интересно, что в мае прошлого года Стуй признавалась, что планировала выступить на Олимпиаде-2020, после чего завершить карьеру и сосредоточиться на увеличении семьи. Однако, перенос Игр в Токио на ближайшее лето поменял планы спортсменки.
Кристина Стуй – бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 в эстафете 4х100 м. Такую же награду она выиграла и на чемпионате мира-2011. Кроме того, Стуй выигрывала Европейские игры-2019 и дважды становилась серебряной призеркой чемпионата Европы (2012, 2014).
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