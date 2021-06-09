Вот это провал! Арестовали спортсмена, пытавшегося заработать миллион на коронавирусе

Словенский фигурист Лука Класинц, участвовавший в Олимпийских играх, при помощи мошенничества хотел получить от США материальную помощь. Теперь ему светит тюрьма

Словенский фигурист Лука Класинц / Фото: YouTube

Бывший словенский фигурист 48-летний Лука Класинц арестован в США по обвинению в мошенничестве, связанном с программой государственной помощи малому бизнесу, пострадавшему во время пандемии COVID-19.

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Класинцу предъявлено обвинение в банковском мошенничестве и незаконном использовании чужих персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

Прокурор Манхэттена Одри Штраус заявила, что Класинц использовал фальшивые документы, чтобы попытаться получить более миллиона долларов в качестве помощи для своей компании, которая, по его словам, организует ледовые развлекательные мероприятия по всему миру.

"В то время, когда малый бизнес США испытывал трудности из-за пандемии COVID-19, Класинц думал, что сможет мошенническим путем добраться до легких денег. Его планы были заморожены. Теперь он ответит за свою наглую ложь", – приводит слова прокурора Одри Штраус ESPN US

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Отметим,что Класинц участвовал в Олимпийских играх-1992 в Альбервиле, где занял 26-е место.