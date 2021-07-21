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Восходящая звезда спорта в коме после падения с велосипеда

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июля, 10:30
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Известная австралийская триатлонистка Алекса Лири находится в искусственной коме после падения с велосипеда. В результате инцидента она получила серьезные травмы
Алекса Лири в коме после падения с велосипеда
Алекса Лири в коме после падения с велосипеда / Фото: Instagram

19-летняя Алекса Лири, выигрывавшая юниорские чемпионаты своей страны и представлявшая Австралию в финале ITU World Triathlon Series в 2019 году, получила серьезные травмы в результате аварии во время утренней прогулки. Подробности инцидента не сообщаются.

Ее доставили в университетскую больницу Саншайн-Кост, но из-за серьезной травмы головы спортсменку перевели в больницу Брисбена, где она остается в отделении интенсивной терапии.

В результате инцидента у Алексы перелом лопатки, сломанные ребра и запястье, коллапс легкого, серьезная черепно-мозговая травма, но наибольшее опасение вызывают два тромба на шее, сообщает 7news.com.au.

Ранее мы писали, что рекордсмен НБА по трехочковым чуть не убился на велосипеде. Жизнь отцу четверых детей Рэю Аллену, который дважды становился чемпионом НБА, спас защитный шлем – исповедь знаменитого баскетболиста после падения.

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