Українська
$ 28,06
33,81
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости спорта

Волейболистка опубликовала новую серию горячих фото в купальнике

23 апреля, 09:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Волейболистка ушла из спорта в модельный бизнес и успешно рекламирует купальники. Кайла Симмонс не жалеет о смене профессии

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс, бросившая спорт ради возможности публиковать в соцсети откровенные фото, показала очередную серию интимных снимков в купальнике. Красотка позировала в зеленом купальнике на фоне океана.

Кайла занималась волейболом в университете, однако вынуждена была покинуть команду, так как ее заставляли удалить свой аккаунт в Instagram, где девушка уже тогда хвасталась своим телом.

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
девушка WAGs Кайла Симмонс

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапииДругие
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фотоДругие
BANDA создала новый визуальный стиль и позиционирование для FAVBET
BANDA создала новый визуальный стиль и позиционирование для FAVBETДругие
У красотки Дарьи Белодед проблемы с лишним весом перед чемпионатом Европы
У красотки Дарьи Белодед проблемы с лишним весом перед чемпионатом ЕвропыДругие
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчатьДругие
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсети
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсетиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять