Волейболистка опубликовала новую серию горячих фото в купальнике

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс, бросившая спорт ради возможности публиковать в соцсети откровенные фото, показала очередную серию интимных снимков в купальнике. Красотка позировала в зеленом купальнике на фоне океана.
Кайла занималась волейболом в университете, однако вынуждена была покинуть команду, так как ее заставляли удалить свой аккаунт в Instagram, где девушка уже тогда хвасталась своим телом.
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