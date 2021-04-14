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Военная разведка России атаковала шведский спорт

14 апреля, 16:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Специалисты ГРУ неоднократно взламывали шведские компьютеры и получали личную информацию местных атлетов, включая медицинские карты

Власти Швеции обвинили российские разведслужбы в кибератаке на Шведскую конфедерацию спорта, однако дальнейшее расследование проводиться не будет. Утверждается, что российская разведка в период с декабря 2017 года по май 2018 года неоднократно взламывала шведские компьютеры и получала личную информацию местных атлетов, включая медицинские карты.

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В докладе скандинавской прокуратуры утверждается, что кибератаки спланировал и осуществил 85-й отдел российской военной разведки ГРУ.

Между тем в шведской прокуратуре пришли к мнению, что необходимые предпосылки для возбуждения судебного разбирательства за рубежом отсутствуют.

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Однако глава МИД Швеции Анн Линде заявила о том, что ее ведомство вызвало на ковер для дачи объяснений российского посла.

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