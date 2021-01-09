"Вливайте в себя всякое дерьмо": гонщик, который получил 12 лет за допинг, против вакцины

Скандально известный итальянский велогонщик Риккардо Рикко, который отбывает дисквалификацию за допинг, не намерен делать прививку от COVID-19. Свое решение он объяснил тем, что не собирается "вливать в себя всякое дерьмо". И это после употребления запрещенных препаратов. Ранее 21-летний велогонщик скончался от коронавируса.

"Всему есть предел. Многие считают, что вакцинация должна быть обязательной. Это что, шутка?! Я сам решаю, что делать со своим телом. Никто не может заставить меня делать что-то, что может мне навредить. Сами вливайте в себя всякое дерьмо, но не раздражайте таких людей, как я, которые хорошо осведомлены о последствиях и не хотят делать прививки", — написал Рикко в Facebook.

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Риккардо Рикко / Фото: Twitter

Правда, через некоторое время сообщение было удалено.

Напомним, что Рикко был лидером молодежной классификации и одержал две победы на "Тур де Франс" в 2008 году. Ему прочили блестящее будущее, но уличили в применении допинга и наказали на два года. После отбытия дисквалификации снова был пойман на переливании крови. В апреле 2012 года Риккардо был дисквалифицирован на 12 лет.

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Мы также сообщали, что директор "Тур де Франс" подхватил COVID-19 и мог заразить премьер-министра Франции.

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