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"Подвезти?" Сексуальная горнолыжница работает такси на одном из курортов США

15 марта, 21:55

Елена Павлова Елена Павлова

Титулованная Линдси Вонн испытала на прочность свои колени

Одна из самых красивых спортсменок мира, горнолыжница Линдси Вонн, продолжает зажигать и после завершения карьеры. Зимой красотка Линдси сменила лыжи на форму королевской гвардии. А в марте олимпийская чемпионка махнула кататься на лыжах, а заодно и поработала горным такси на одном из снежных курортов США.

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"Не можете кататься на лыжах – нет проблем! Я могу вас подвезти... Я – новый Uber", – подписала видео на своей страничке в Instagram Линдси, которая позволила человека залезть ей на спину и повезла "пассажира" вниз по склону

"Я – следующий", – писал один из фоловеров. "Попробуй такое сделать со мной", – напрашивались покататься другие. "После этого наверняка бедра просто горят!", – сочувствовали третьи.

Ранее мы рассказывали, что королева скорости Линдси Вонн оставила рекорды, но целится на кино.

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Смотрите, как Линдси Вонн играла в хоккей с пылесосом

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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такси горные лыжи Линдси Вонн горнолыжный спорт
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