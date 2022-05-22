В Украине мошенники выманивают деньги, прикрываясь именем олимпийского чемпиона

Гимнаст Олег Верняев опубликовал в соцсетях сообщение из мессенджера, где мошенники от его имени просят одолжить 500 гривен

Верняев просит игнорировать такие сообщения / Фото: Коллаж: Сегодня

Победитель Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Олег Верняев в соцсетях рассказал, как мошенники от его имени выпрашивают деньги.

Подписываясь Верняевым, они рассылают в мессенджеры сообщения с просьбой одолжить 500 гривен.

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"Это не я пишу, не ведитесь", – предостерегает всех гимнаст.

Напомним, что с первых дней войны Олег Верняев помогает нашей армии защищать Украину от российских оккупантов.

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Ранее мы писали, что друг Верняева принял участие в параде на Красной площади. Гимнаст Никита Нагорный возглавляет военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

Во время Олимпиады-2016 Олег Верняев фотографировался с Нагорным. И еще обижался, когда ему советовали не обниматься с соратником Путина.