В трусах или нет: фото спортсменки поставили в тупик ее фанатов

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс ушла из спорта, поскольку ей запрещали выкладывать откровенные фото в соцсети.
"Они действительно заставили меня стыдиться своего тела. Мне пришлось выбирать, хочу ли я оставаться спортсменом или чувствовать себя уверенно и иметь возможность чувствовать себя красивой", – признается Симмонс.
Сейчас Кайлу уже не остановишь. Иногда ее фото или видео настолько откровенны, что подписчики гадают: спортсменка в трусах или нет.
Далее по теме
А в целом, у Кайлы Симмонс есть на что посмотреть в Instagram.
Читайте также:
- Зачем гимнастка засунула лед в лифчик? Странное объяснение украинки
- Она вдохновляет новичка Шахтера: очаровательная муза из Германии
- До или после секса? Горячая Марина Бех в Буковеле
- Гуляет в купальнике по сугробам. Жена игрока Шахтера сменила Мальдивы на Буковель
- Бывшая Милевского: "Я уже свое натра**лась"
- Готова заняться любовью за завтраком. Жена игрока Динамо не сдерживает себя в мусульманской стране