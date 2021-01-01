В стиле Цинь и Хань: в Китае презентовали олимпийские пиктограммы

Олимпиада и Паралимпиада в 2022 году пройдет в Пекине

За 400 дней до старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине оргкомитет представил пиктограммы соревнований.

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Стилизованные фигурки атлетов красного цвета изображены на белом фоне в красной окантовке. Все пиктограммы – прямоугольные и выполнены в едином стиле. Есть и второй вариант – белые фигурки спортсменов на красном фоне.

На 24 пиктограммах изображены дисциплины, включенные в программу Олимпиады-2022, еще на 6 – дисциплины Паралимпиады.

Каждый вид спорта изображен с помощью уникальных штрихов, напоминающих китайские печати времен династий Цинь и Хань.

"Пиктограммы отражают как динамику видов спорта, так и богатую культуру Китая. Резкий контраст между красным фоном и белыми штрихами также подчеркивает изящество и динамизм зимних видов спорта и добавляет праздничную атмосферу Играм, которые будут перекликаться с китайским лунным новым годом в 2022 году", – говорится в сообщении организаторов.

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Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, будет разыграно 109 комплектов наград.

Ранее мы писали, что в Пекине презентовали талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр-2022. Ими стала панда Бин Двэнь Двэнь и Сюэ Жун Жун – человек в форме китайского фонарика.

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