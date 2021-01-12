В штурме Капитолия участвовал двукратный олимпийский чемпион

Знаменитый американской пловец Клит Келлер был замечен в толпе, штурмующей Капитолий в Вашингтоне несколько дней назад. Двукратный олимпийский чемпион явился к правительственному зданию в курточке с эмблемой олимпийской сборной США, так его и опознали, сообщает swimmingworld. Издание отмечает, что на видео Келлер ведет себя спокойно и не проявляет агрессии.

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Сообщается, что Келлер был откровенным сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Его учетные записи в социальных сетях были удалены или отключены.

Кит Келлер завоевывал золотые медали в эстафетах на Олимпиадах в 2004 и 2008 годах. Также на его счету две бронзы и одно серебро Олимпийских игр. Кроме этого, американец является неоднократным победителем и призером чемпионатов мира.

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Как мы писали ранее, престижный турнир по гольфу отказались проводить на поле Трампа. По мнению организаторов, проведение турнира на поле политика нанесет ущерб организации.

Видео: Сегодня

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