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В России не сдаются: с "Катюшей" вместо гимна поедут на еще один чемпионат мира

10 февраля, 17:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Дебют "Катюши" в качестве гимна РФ может состояться на ЧМ по керлингу

Руководство мирового хоккея высмеяло идею использовать "Катюшу" вместо гимна России на чемпионате мира в Риге, однако россияне не сдаются – они повезут советскую военную песню на мировое первенство по керлингу среди женщин, которое пройдет с 20 по 28 марта. Правда, пока неизвестно где – Швейцария отказалась от турнира из-за коронавируса.

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"Мы отправимся с той композицией, которую утвердил Олимпийский комитет, то есть с "Катюшей", – рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев изданию News.ru.

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Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

В то же время скандальный Юрий Лоза согласен переделать "Катюшу" для замены гимна России. Певец считает, что композицию даже не нужно сильно переделывать.

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Катюша чемпионат мира керлинг российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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