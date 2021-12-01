В Китае отменили соревнования из-за "Омикрона". И это за два месяца до Олимпиады

Национальный чемпионат по фигурному катанию не состоится в декабре. В Поднебесной рост заболеваемости на COVID-19

Чемпионат перенесли из-за пандемии / Фото: REUTERS

Буквально вчера власти Китая сообщили, что Олимпиаде ничего не угрожает из-за нового штамма коронавируса.

А потом Ассоциация фигурного катания Китая выступила с неожиданным заявлением о переносе чемпионата страны по фигурному катанию из-за "Омикрона".

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"В связи с недавним ростом заболеваемости в стране, в целях эффективной защиты здоровья спортсменов, тренеров, судей и персонала, в соответствии с последними требованиями профилактики эпидемий и борьбы с ними после тщательного анализа было принято решение о переносе чемпионата Китая по фигурному катанию сезона-2021/2022, который был запланирован с 6 по 12 декабря.

Новая дата проведения мероприятий будет сообщена позднее с учетом эпидемиологической ситуации", – говорится в заявлении IFS Magazine.

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Зимние Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее из-за "Омикрона" отменили зимнюю Универсиаду, которая должна была бы пройти с 11 по 21 декабря в швейцарском Люцерне.