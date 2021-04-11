В Харькове умер легендарный Вертолет – чемпион Олимпиады в Токио

Станиславу Люгайло было 84 года

Сегодня, в возрасте 84 года, умер легендарный волейболист, олимпийский чемпион Станислав Люгайло.

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Станислав Антонович родился в Сухуми 1 января 1938 года. Выступал за Радиотехник из Риги и сборную СССР, с которой выиграл Олимпийские игры-1964 в Токио. Обладал мощным точным ударом и высоким прыжком. За умение "зависать" в воздухе получил прозвище Вертолет.

В 1969 году переехал в Донецк, где работал главным тренером мужской команды Динамо, а потом женским – Спартак и Медика-ШВСМ.

За годы работы подготовил более 20 мастеров спорта, а в 2002 году его воспитанница Алла Крутько в составе сборной Украины выиграла серебряную медаль юниорского чемпионата Европы.

В 2014 году Станислав Антонович, вместе с женой Ольгой Ахлестиной, переехал в Харьков, где работал в высшем училище физкультуры и спорта.

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Ранее мы писали, что умер бывший футболист киевского Динамо Петр Слободян.

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