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В Германии уволили тренера-деспота. Женщина не сдается

6 мая, 11:35

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

60-летнюю Габриэле Фрезе убрали с работы за словесные оскорбления гимнасток и лекарства без рецептов. Но точку в этой истории ставить еще рано

Габриэле Фрезе

Габриэле Фрезе / Фото: Getty Images

Глава олимпийского центра спортивной гимнастики в немецкой Саксонии Габриэле Фрезе уволена в связи с жалобами спортсменок на грубое обращение. Более 10 гимнасток во главе с бывшей чемпионкой мира Полиной Шефер заявили, что этот специалист использует в своей работе словесные оскорбления и дает своим подопечным лекарства без рецепта врача.

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Как сообщает Inside the Games, федерация гимнастики Германии провела независимое расследование и по его итогам обнаружила 17 эпизодов психологического насилия со стороны Фрезе. Тренер все обвинения отрицала, но это не помогло ей избежать увольнения.

Впрочем, 60-летняя Фрезе намерена обжаловать это решение в суде.

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Прежде скандалы из-за жестокого обращения тренеров с гимнастками полыхали в Великобритании, Австралии, Швейцарии и не только. Более двух десятков греческих гимнасток и гимнастов направили президенту страны Катерине Сакелларопулу письмо, в котором рассказали об унижениях и сексуальных домогательствах в их виде спорта.

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Ранее украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо.

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