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В Беларуси завели уголовные дела против спортсменов, выступавших против Лукашенко

2 апреля, 21:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Виновным" светит до пяти лет тюрьмы

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении трехкратной призерки Олимпийских игр Александры Герасимени и директора гандбольного клуба Витязь Александра Опейкина.

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"В августе 2020 года создали так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества", – говорится в заявлении на сайте Следственного комитета.

Следователи квалифицировали действия Герасимени и Опейкина по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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Беларусь спортсмен

Источник: Сегодня|Спорт

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