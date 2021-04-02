В Беларуси завели уголовные дела против спортсменов, выступавших против Лукашенко

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении трехкратной призерки Олимпийских игр Александры Герасимени и директора гандбольного клуба Витязь Александра Опейкина.

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"В августе 2020 года создали так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества", – говорится в заявлении на сайте Следственного комитета.

Следователи квалифицировали действия Герасимени и Опейкина по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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