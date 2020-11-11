В Беларуси дали сроки еще двум звездам спорта

Призер Олимпиады в многоборье Кравченко и чемпион страны по тайскому боксу Ганин получили 10 суток ареста

Cеребряный призер Олимпиады, чемпион Европы в десятиборье белорус Андрей Кравченко, который был задержан в Минске в воскресенье во время протестного марша, получил 10 суток административного ареста.

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Как сообщает белорусская Tribuna, чемпион Беларуси по тайскому боксу Иван Ганин, задержанный тогда же, также осужден на 10 суток. Оба будут отбывать срок в СИЗО города Жодино.

Андрей Кравченко / Фото: newsgomel.by

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Иван Ганин. Фото – Sport.tut.by

Таким образом, уже восемь белорусских спортсменов, ранее подписавших письмо против насилия и против Лукашенко, получили сроки. Прежде это были:

Елена Левченко, одна из лучших баскетболисток Беларуси, вице-чемпионка женской НБА (15 суток)

Мария Шакуро, капитан сборной Беларуси по регби (10 суток)

Константин Полей, тренер по дзюдо (15 суток)

Юрий Булат, чемпион мира по тайскому боксу (15 суток)

Александра Ситникова, чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу (10 суток)

Игорь Бояр, чемпион Беларуси по американскому футболу (15 суток)

Общее количество задержанных в Беларуси в результате протестов после президентских выборов превышает уже 17 000 человек.

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Ранее мы писали, что Беларусь выдворила двух британских дипломатов за "деструктивную деятельность". Им вменяется сбор информации о внутриполитической ситуации и ходе протестов.

Марш пенсионеров в Минске 9 ноября. Источник: t.me/nashaniva

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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