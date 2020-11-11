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В Беларуси дали сроки еще двум звездам спорта

11 ноября, 13:33

Олег Люлька Олег Люлька

Призер Олимпиады в многоборье Кравченко и чемпион страны по тайскому боксу Ганин получили 10 суток ареста

Cеребряный призер Олимпиады, чемпион Европы в десятиборье белорус Андрей Кравченко, который был задержан в Минске в воскресенье во время протестного марша, получил 10 суток административного ареста.

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Как сообщает белорусская Tribuna, чемпион Беларуси по тайскому боксу Иван Ганин, задержанный тогда же, также осужден на 10 суток. Оба будут отбывать срок в СИЗО города Жодино.

Андрей Кравченко

Андрей Кравченко / Фото: newsgomel.by

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Иван Ганин. Фото – Sport.tut.by

Таким образом, уже восемь белорусских спортсменов, ранее подписавших письмо против насилия и против Лукашенко, получили сроки. Прежде это были:

  • Елена Левченко, одна из лучших баскетболисток Беларуси, вице-чемпионка женской НБА (15 суток)
  • Мария Шакуро, капитан сборной Беларуси по регби (10 суток)
  • Константин Полей, тренер по дзюдо (15 суток)
  • Юрий Булат, чемпион мира по тайскому боксу (15 суток)
  • Александра Ситникова, чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу (10 суток)
  • Игорь Бояр, чемпион Беларуси по американскому футболу (15 суток)

Общее количество задержанных в Беларуси в результате протестов после президентских выборов превышает уже 17 000 человек.

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Ранее мы писали, что Беларусь выдворила двух британских дипломатов за "деструктивную деятельность". Им вменяется сбор информации о внутриполитической ситуации и ходе протестов.

Марш пенсионеров в Минске 9 ноября. Источник: t.me/nashaniva

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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