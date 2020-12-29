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В России умер самый сильный мальчик мира

29 декабря, 15:24

Елена Павлова Елена Павлова

В три с половиной года Джамбулат Хатохов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса

Российский сумоист Джамбулат Хатохов, который еще в детстве попал в Книгу рекордов Гиннесса, умер в 21 год. Об этом сообщил президент Федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарии Бетал Губжев. Ранее мы писали, что 22-летний чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах.

"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким", — написал Губжев в Instagram.

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В 2003 году в три с половиной года Джамбулат Хатохов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой и сильный мальчик в мире для своего возраста. Тогда его вес составлял 48 килограммов, а размер ноги — 32. К 17 годам его вес составлял уже 230 килограммов. Сюжет о сумоисте сняли даже журналисты из Германии.

О причинах смерти официально не сообщается, но есть информация, что у Хатохова были проблемы с почками.

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Ранее мы писали, что молодой украинский баскетболист умер после трагического случая.

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Россия умер сумо
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