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Увидев это тело, вы точно побежите в спортзал. Невероятно крутая рестлерша

5 февраля, 19:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джейд Каргилл восхитила фанатов своей фигурой

Звезда рестлинга Джейд Каргилл поразила болельщиков своей фигурой в купальнике. Фото девушки уже собрало 50 тысяч лайков.

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28-летняя спортсменка сфотографировалась в розовом бикини. А ее подписчиков впечатлили накачанные мышцы девушки.

"Красота и сила — мощная комбинация", – пишут восхищенные телом рестлерши мужчины.

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Каргилл известна по выступлениям в All Elite Wrestling. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.

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В детстве Джейд занималась баскетболом, а также имеет степень магистра по детской психологии.

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