Ушел из жизни творец единственного олимпийского золота для США

В возрасте 93 лет умер легендарный американский бейсболист и тренер Томми Ласорда. Он на протяжении 20 лет возглавлял клуб MLB "Лос-Анджелес Доджерс" и восемь раз приводил их к победе в лиге, сообщает mlb.com.

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В 2000 году под руководством Ласорды сборная США завоевала золотые медали Олимпийских игр в Сиднее. Это золото стало для американцев первым и пока единственным в истории.

Напомним, что медали в бейсболе разыгрывали на пяти Олимпиадах. В 2005 году МОК лишил его олимпийского статуса, но уже на Играх-2020 в Токио бейсбол снова вернется в список олимпийских дисциплин. Самой титулованной командой в этом виде спорта является Куба – три золотые медали.

В 1997 году Ласорда был введен в Зал славы бейсбола и до последнего времени был самым старым из живущих членов Зала славы.

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