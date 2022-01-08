Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике: сын назвал причину

Российского штангиста Виктора Мазина не стало в возрасте 67 лет. У него была онкология

Виктор Мазин / Фото: ТАСС

Олимпийский чемпион-1980 по тяжелой атлетике Виктор Мазин умер в субботу, 8 января, на 68-м году жизни.

Об этом сообщил сайт Федерации тяжелой атлетики РФ.

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По словам приемного сына спортсмена Игоря Девяткина, Мазин умер от рака горла, а незадолго до смерти перенес инсульт.

Похоронят его в Красноярском крае, рядом с отцом.

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В 1980 году Мазин стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 60 килограммов на летних Олимпийских играх в Москве, установив мировой рекорд в рывке (130 кг) и сумме (290 кг).

Ранее не стало легендарного врача Динамо Игоря Малюты.

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