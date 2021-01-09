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Умер лучший игрок в истории "Тетриса"

9 января, 20:47

Олег Люлька Олег Люлька

7-кратному чемпиону мира Джонасу Ньюбауэру было всего 39 лет

Американец Джонас Ньюбауэр, которого называют лучшим игроком в классический "Тетрис" всех времен, умер в возрасте 39 лет. Близкие киберспортсмена опубликовали сообщение об этой трагедии в Twitter погибшего. Причиной смерти стали внезапные проблемы со здоровьем, другие подробности пока не разглашаются.

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"Это огромная потеря. Джонас Ньюбауэр был одним из величайших игроков в классический "Тетрис" всех времен по мастерству, духу и доброте. Мы искренне сочувствуем его семье и друзьям, а также всему классическому сообществу "Тетриса". Мы все скорбим о его кончине", – говорится в сообщении официального аккаунта Tetris в Twitter

Джонас Ньюбауэр девять раз выходил в финал чемпионата мира с 2010 года. Семь раз он праздновал победу.

Ранее мы писали, что бразильский футболист умер после сердечного приступа во время матча. Игроку португальского клуба "Алверка" Алексу Аполинарио было всего 24 года.

А недавно после Марадоны футбольный мир потерял еще и своего Папу.

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Смотрите сюжет о недавней смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны:

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