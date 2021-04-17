Умер легендарный украинский чемпион Олимпийских игр

Дзюдоист Сергей Новиков выигрывал золотую медаль Олимпиады-1976 в Монреале, а также три раза становился победителем чемпионатов Европы

В возрасте 71 год умер легендарный украинский дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины. В последнее время Сергей Петрович болел, а официальная причина смерти – инсульт.

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Новиков занимался дзюдо у легендарного тренера Ярослава Волощука. Звездным часом в карьере спортсмена стала Олимпиада-1976, где он выиграл золотую медаль.

Кроме того, Новиков выигрывал "серебро" на ЧМ-1975 и "бронзу" на ЧМ-1973, трижды становился чемпионом Европы (1973, 1974, 1976), выигрывал европейское "серебро" (1975) и четыре "бронзы" (1970, 1972, 1978, 1980).

Напомним, что в конце прошлого года умер знаменитый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан. Иван Гаврилович взял "золото" Олимпийских игр 1960 года в Риме, в 1958 и 1961 годах выигрывал чемпионаты мира.

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Недавно молодой чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах.

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