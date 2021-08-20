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Украинский спортсмен приносит первую медаль на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 августа, 22:14
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Чемпион Европы среди юниоров Артур Фельфнер завоевал для сборной Украины серебряную награду на юниорском чемпионате мира в Кении
Артур Фельфнер завоевал "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике
Артур Фельфнер завоевал "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике / Фото: Федерация легкой атлетики Украины

Украинский спортсмен Артур Фельфнер принес Украине первую медаль на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике. В активе нашего копьеметателя – "серебро".

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17-летний украинец приехал на чемпионат в Найроби в статусе одного из главных фаворитов соревнований по метанию копья и не подвел.

Артур Фельфнер
Артур Фельфнер / Фото: Федерация легкой атлетики Украины

В первой попытке Артур метнул копье на 76.31 м, с этим результатом он лидировал в третьей попытке, когда финн Янне Ляспя смог опередить украинца и выйти вперед (76.46 м). В течение соревнований нашему спортсмену удалось немного улучшить результат (76.32 м), однако к чемпионству все же не хватило 14 сантиметров. Вслед за "золотом" юниорского чемпионата Европы Фельфнер привезет в Украину "серебро" юниорского чемпионата мира.

"Уровень соревнований был достаточно высоким, даже не ожидал такого. Хочу вернуться в Украину и мотивировать юных атлетов, показать, что они могут выиграть серебро или даже золото, если стремиться к этому и работать ради своей цели", – приводит слова Артура Фельфнера Федерация легкой атлетики Украины.

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Артур Фельфнер
Артур Фельфнер

Напомним, что юниорский чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Найроби (Кения) с 18 по 22 августа.

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