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Украинский пловец установил национальный рекорд с медалью турнира в Венгрии

2 ноября, 09:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Михаил Романчук стал третьим на дистанции вольным стилем

Украинец Михаил Романчук завоевал еще одну медаль международных соревнований. На этапе Международной лиги плавания (ISL), который прошел в Будапеште, наш 24-летний спортсмен финишировал третьим. Венгерская столица во время пандемии коронавируса не впервые принимает турнир, и в октябре Романчук победил на турнире в Венгрии, обогнав россиянина.

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На дистанции 400 метром вольным стилем Романчук показал третий результат – 3 мин. 39,63 сек. Интересно, что на предыдущих соревнованиях время 3.40,08 позволило Михаилу победить. Но на этот раз при более высокой конкуренции украинский пловец ограничился "бронзой". Однако при этом он обновил рекорд Украины, сообщает Национальный олимпийский комитет в соцсетях.

Напомним, что Михаил является супругом призерки чемпионата мира в прыжках в длину Марины Бех-Романчук.

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Смотрите, как Марина Бех-Романчук встречала мужа после сборов:

Марина Бех и Михаил Романчук перед стрижкой

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плавание Михаил Романчук рекорд Украины
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