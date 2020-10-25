Украинец победил на турнире в Венгрии, обогнав российского пловца

24-летний украинец Михаил Романчук стал победителем этапа Международной лиги плавания (ISL). Соревнования прошли в столице Венгрии – Будапеште. Уроженец Ровенской области оказался лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем.

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В первый день турнира Романчук преодолел дистанцию 400 м кролем за 3 минуты 40,08 секунды. На финише украинский пловец опередив россиянина Александра Красных на 0,34 секунды. Третьим оказался японец Кацухиро Мацумото с отставанием в 1,87 секунды от победителя, пишет сайт "Спорт Онлайн".

При этом участников турнира разбили на несколько групп, чтобы, кроме личного, провести и командный зачет. Михаил выступал за Aqua Centurions и принял участие в мужской эстафете 4x100 метров комплексным плаванием. Вместе с партнерами Романчук завоевал "бронзу".

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Напомним, что Михаил – муж известной красавицы-прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук. В сентябре легкоатлетка Марина Бех отпраздновала бумажную свадьбу с мужем-пловцом.

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Смотрите, как Марина преображала Михаила после тренировочных сборов:

Марина Бех и Михаил Романчук после стрижки

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