Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украинец победил на турнире в Венгрии, обогнав российского пловца

25 октября, 12:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Михаил Романчук первенствовал на дистанции 400 метров вольным стилем

24-летний украинец Михаил Романчук стал победителем этапа Международной лиги плавания (ISL). Соревнования прошли в столице Венгрии – Будапеште. Уроженец Ровенской области оказался лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем.

Реклама

Читайте также о том, как самая красивая пара Украины качает пресс с поцелуями.

В первый день турнира Романчук преодолел дистанцию 400 м кролем за 3 минуты 40,08 секунды. На финише украинский пловец опередив россиянина Александра Красных на 0,34 секунды. Третьим оказался японец Кацухиро Мацумото с отставанием в 1,87 секунды от победителя, пишет сайт "Спорт Онлайн".

При этом участников турнира разбили на несколько групп, чтобы, кроме личного, провести и командный зачет. Михаил выступал за Aqua Centurions и принял участие в мужской эстафете 4x100 метров комплексным плаванием. Вместе с партнерами Романчук завоевал "бронзу".

В тренде
Титульный бой непобедимого украинца отменили. У него коронавирус

Напомним, что Михаил – муж известной красавицы-прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук. В сентябре легкоатлетка Марина Бех отпраздновала бумажную свадьбу с мужем-пловцом.

Реклама

Смотрите, как Марина преображала Михаила после тренировочных сборов:

Марина Бех и Михаил Романчук после стрижки

Реклама

Венгрия победа плавание турнир Будапешт Михаил Романчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

BroFist от Parimatch
BroFist от ParimatchДругие
Не умирать же: лучший прыгун Великобритании стал курьером (фото)
Не умирать же: лучший прыгун Великобритании стал курьером (фото)Другие
Украинский мотогонщик сенсационно победил на этапе чемпионата мира
Украинский мотогонщик сенсационно победил на этапе чемпионата мираДругие
Умер украинский судья, работавший на Олимпийских играх и в Лиге чемпионов
Умер украинский судья, работавший на Олимпийских играх и в Лиге чемпионовДругие
Российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиады в Пхенчхане и Токио
Российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиады в Пхенчхане и ТокиоДругие
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед проиграла впервые за полтора года
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед проиграла впервые за полтора годаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять