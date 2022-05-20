Украинский гроссмейстер поборется за пост главы ФИДЕ с другом Путина

Международная шахматная организация (ФИДЕ) на протяжении долгих десятилетий служит политическим интересам России

Андрей Барышполец попытается сместить Дворковича с поста президента ФИДЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время шахматную федерацию (ФИДЕ) возглавляет россиянин Анатолий Дворкович – бывший помощником президента РФ Дмитрия Медведева. Он руководит федерацией с 2018 года.

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В этом году на конгрессе ФИДЕ, который состоится с 31 июля по 9 августа в индийском городе Ченнаи, будет выбран новый глава федерации.

Свою кандидатуру на пост президента выдвинул украинский гроссмейстер Андрей Барышполец. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Репутация ФИДЕ – главная причина того, что организация терпит систематические неудачи и ей нужна поддержка авторитарных правительств. Двадцать три года президентства Кирсана Илюмжинова сформировали имидж ФИДЕ как служащего политических интересов, коррумпированной и плохо финансируемой организации. И хотя нынешней команде удалось сделать управление ФИДЕ более прозрачным и открытым, политическая и финансовая зависимость ФИДЕ от российской власти более чем очевидна. Желая исправить репутацию ФИДЕ, я выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации", – говорится в заявлении Барышпольца.

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Ранее знаменитый российский шахматист Гарри Каспаров заявил, что ФИДЕ контролируется российскими спецслужбами. Такая практика сохранилась еще со времен Советского Союза.