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Украинским олимпийцам министерство купило старые лодки за 2,6 млн грн

23 апреля, 21:41

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Как утверждает журналист Евгений Плинский министерство под видом новых купило олимпийцам старые лодки для академической гребли

Те самые лодки. Фото Е. Плинский

Те самые лодки. Фото Е. Плинский

Министерство молодежи и спорта Украины вместо новых приобрело олимпийцам лодки для академической гребли, которые были в употреблении. По крайне мере, это утверждает журналист Евгений Плинский на странице в Facebook.

"Как доказательство привожу фото шильдика одной из лодок 2Х. Оригинальный год производства 2019 заменен на 2020, – пишет Евгений. – По одному из тендеров, на закупку трех лодок Empacher, было потрачено 2,6 млн грн".

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Кроме того, автор сообщает, что стоимость лодок составляет до 40% от стоимости, которую за них заплатило Министерство молодежи и спорта.

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Пока Минспорта не отреагировало на публикацию Плинского.

Ранее мы писали, что началась вакцинация от коронавируса украинских участников Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Минздрав выделил на эти цели 1500 доз вакцины.

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министерство молодежи и спорта академическая гребля
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