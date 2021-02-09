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Украинские звезды спорта за рулем радостно борются со снегопадом

9 февраля, 12:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Жан Беленюк и Дарья Белодед получают удовольствие от настоящей зимы

Похолодание и приход снежной зимы у большинства украинцев вызывает позитивные эмоции. Делятся своими впечатлениями в соцсетях и наши знаменитые спортсмены. На днях Владимир Кличко сходил на зимнюю рыбалку. А теперь зимними кадрами поделились дзюдоистка Дарья Белодед и борец-депутат греко-римского стиля Жан-Беленюк.

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Причем, оба в нынешнюю снежную погоду оказались за рулем. Чемпионка мира по дзюдо, несмотря на трудности, призналась в любви к зиме скромным значком сердца на видео. Даша под музыку легко преодолевала заснеженные улицы Киева.

Дарья Белодед в снегопад за рулем

Пару дней назад мы писали, что украинская красавица Белодед кайфует от зимы.

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А Жан сегодня отправился в Черкассы на Кубок страны по греко-римской борьбе. При этом в салоне его авто также звучит музыка.

Жан Беленюк в снегопад едет за рулем
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Напомним, оба спортсмена собираются представлять Украину на летних Олимпийских играх в Токио. Недавно борец-депутат Беленюк выиграл первый турнир с 2019 года.

Смотрите, как Жан висел вниз ногами:

Жан Беленюк висит вниз головой

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видео снег дзюдо Жан Беленюк борьба греко-римская за рулем Дарья Белодед
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